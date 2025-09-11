El gobierno de EE.UU. anuncia un plan para estudiar la relación entre videojuegos y masacres escolares

La administración estadounidense ha presentado en sociedad su programa “Make Our Children Healthy Again” (Hagamos que nuestros niños vuelvan a estar sanos). Se trata de una iniciativa que busca mejorar la nutrición y el estado físico de los jóvenes, pero que también incluye medidas sobre la violencia armada en las escuelas, un asunto especialmente sensible para la sociedad norteamericana. En palabras del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el plan contempla un estudio para investigar la posible relación entre videojuegos y el aumento de