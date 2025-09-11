edición general
El gobierno de EE.UU. anuncia un plan para estudiar la relación entre videojuegos y masacres escolares

El gobierno de EE.UU. anuncia un plan para estudiar la relación entre videojuegos y masacres escolares

La administración estadounidense ha presentado en sociedad su programa “Make Our Children Healthy Again” (Hagamos que nuestros niños vuelvan a estar sanos). Se trata de una iniciativa que busca mejorar la nutrición y el estado físico de los jóvenes, pero que también incluye medidas sobre la violencia armada en las escuelas, un asunto especialmente sensible para la sociedad norteamericana. En palabras del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el plan contempla un estudio para investigar la posible relación entre videojuegos y el aumento de

cocolisto #2 cocolisto
El día que se pongan a estudiar la relación entre armas de venta libre y masacres lo van a flipar.
#12 Fanpiro
#2 eso de de comunistas nazis monárquicos ¿Como se defenderán sino del rey de Inglaterra?
La culpa es del heavy metal y los juegos de roly los videojuegos y películas violentas.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
La relación son las armas. Estudio concluido.
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#1 Pues espero que le paguen a usted en consecuencia, porque ha hecho el trabajo de manera eficiente, precisa y mucho más rápido.
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#3 Estaría bueno. Pero me da que el estudio es una tapadera, y el pastel ya está repartido.
canduteria #13 canduteria
#1 esto venía a poner yo.
#17 Eukherio
#1 Siempre ha sido gracioso que sea el único país del mundo con ese problema a gran escala, pero que a la vez se nieguen en rotundo a aceptar que lo de las armas marque la diferencia. Pueden pasar mil años y no creo que encuentren la solución.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Van a prohibir los videojuegos antes que las armas xD
#14 Eukherio
#6 Le faltaba al GTA VI la polémica. Yo creo que desde que se anunció hay más matanzas escolares, o no. Habrá que investigarlo.
#15 Leon_Bocanegra
#6 en 2012 hubo un tiroteo en un cine en el estreno de Batman el caballero oscuro. Un tipo disfrazado con una mascara de gas.
7 años después cuando se iba a estrenar la de Joker, Landmark, una de las grandes cadenas de cines del país, prohibió a los espectadores que acudoeran a ver Joker vestir cualquier disfraz, tener la cara pintada o portar máscaras o armas de juguete.
JackNorte #5 JackNorte
En el resto del mundo no se juega xD
#10 chocoleches *
Ya está hecho, se pueden ahorrar el trabajo, el país con más "gamers" del mundo es Japón, donde un 58% de la población se identifica como usuaria de videojuegos.

Número de matanzas en colegios japoneses en este siglo: 1 (y fue un señor mayor con un cuchillo)

en.wikipedia.org/wiki/Ikeda_school_massacre
Galero #11 Galero
Es como ver Borat, cuando crees que no puede superarse, lo consigue, y así hasta la última escena (no quiero hacer spoiler).

Pues nada, tendrán que prohibir los videojuegos de Mario Bross., y ya van viendo.
Eibi6 #4 Eibi6
La promotora es Marge Simpson?{shit}
#7 Darwing_ya_lo_sabia
En todo el mundo hay videojuegos duros... no en todos hay armas por castigo!!!!
GerardoSinMana #16 GerardoSinMana
Por favor que prohíban el GTAVI en Estados Unidos , sería tan maravilloso
