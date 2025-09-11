El gobierno de EE.UU. anuncia un plan para estudiar la relación entre videojuegos y masacres escolares

La administración estadounidense ha presentado en sociedad su programa “Make Our Children Healthy Again” (Hagamos que nuestros niños vuelvan a estar sanos). Se trata de una iniciativa que busca mejorar la nutrición y el estado físico de los jóvenes, pero que también incluye medidas sobre la violencia armada en las escuelas, un asunto especialmente sensible para la sociedad norteamericana. En palabras del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el plan contempla un estudio para investigar la posible relación entre videojuegos y el aumento de
La culpa es del heavy metal y los juegos de roly los videojuegos y películas violentas.
7 años después cuando se iba a estrenar la de Joker, Landmark, una de las grandes cadenas de cines del país, prohibió a los espectadores que acudoeran a ver Joker vestir cualquier disfraz, tener la cara pintada o portar máscaras o armas de juguete.
Número de matanzas en colegios japoneses en este siglo: 1 (y fue un señor mayor con un cuchillo)
en.wikipedia.org/wiki/Ikeda_school_massacre
Pues nada, tendrán que prohibir los videojuegos de Mario Bross., y ya van viendo.
