El gobierno de Díaz Ayuso estudia la asfixia económica de Telemadrid

Entorno y asesores de Díaz Ayuso han barajado la posibilidad de cerrar Telemadrid, algo que ya ocurrió en la Comunidad Valenciana, con Canal Nou, y que no supondría un problema para VOX. Aseguran los populares que Telemadrid ha volcado las más duras críticas sobre los casos de corrupción que han salpicado al PP (Gürtel, Púnica. Lezo, etc.) y no sienten que dispense igual trato hacia el PSOE. Y mucho menos hacia Podemos. Hay incluso quienes, desde el PP aseguran con horror que “Telemadrid está llena de podemitas”.