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#2
Cehona
Otros 5.000 soldados menos en Rota
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K
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#3
GeneWilder
#2
Please…
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K
23
#4
Gry
#2
Ya están hablando otra vez de una operación terrestre así que van a necesitar todos los soldaditos que puedan juntar para ver qué tal funciona el US Army contra los drones FPV.
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#1
johel
*
Para informar correctamente a los
aliados
siervos le tenian que haber llamado "Operacion a ver si cuela y nos metemos en la cocina", y se ve que era demasiado burdo para ir con ello.
1
K
22
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
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aliadossiervos le tenian que haber llamado "Operacion a ver si cuela y nos metemos en la cocina", y se ve que era demasiado burdo para ir con ello.