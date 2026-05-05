edición general
Cehona #2 Cehona
Otros 5.000 soldados menos en Rota
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GeneWilder #3 GeneWilder
#2 Please…
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Gry #4 Gry
#2 Ya están hablando otra vez de una operación terrestre así que van a necesitar todos los soldaditos que puedan juntar para ver qué tal funciona el US Army contra los drones FPV. :popcorn:
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johel #1 johel *
Para informar correctamente a los aliados siervos le tenian que haber llamado "Operacion a ver si cuela y nos metemos en la cocina", y se ve que era demasiado burdo para ir con ello.
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menéame