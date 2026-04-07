El Gobierno da luz verde a la reforma para blindar el aborto en la Constitución

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la reforma de la Constitución que blinda el derecho al aborto tras el aval del Consejo de Estado. Se trata de una modificación clave para el Ejecutivo, que considera que tanto el PP como Vox pueden poner en cuestión este derecho si llegaran al poder. “Está en riesgo el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”, ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. “Hay mujeres de primera y mujeres de segunda...