Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones

El Gobierno de Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según ha podido confirmar EFE con dos fuentes. Por el momento las aerolíneas afectadas -principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas- no han comunicado públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.