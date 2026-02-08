Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones

El Gobierno de Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según ha podido confirmar EFE con dos fuentes. Por el momento las aerolíneas afectadas -principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas- no han comunicado públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.
| etiquetas: cuba , aerolíneas , combustible
"Entre los productos destacan leche líquida, carne procesada, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardinas y aceite vegetal, considerados de primera necesidad. A esto se suman artículos de higiene destinados a atender necesidades básicas de la población".
¿Cuántos barcos van a tener que seguir enviando para mantener a 8 millones de personas ?. ¿ Durante cuánto tiempo ?.
En otra noticia un meneante me decía que en Cuba no hay desnutrición entre los niños. En fin, hay gente que no quiere abrir los ojos.
Me duele, pero es la realidad.
(Que sí, que la culpa la tiene el bloqueo).
A disfrutarlo