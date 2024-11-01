El Gobierno crea la profesión de agente de Igualdad, una reivindicación histórica del feminismo

En materia de Igualdad, se ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley para regular la profesión del agente de igualdad. Se trata de una reivindicación histórica del sector. Los trabajadores podrán obtener un título profesional habilitante de carácter oficial. “Estas medidas y ayudas institucionales van encaminadas a desplegar la Igualdad en todos los ámbitos”, ha defendido la ministra de Igualdad. La certificación profesionales es “aspiración histórica largamente acariciada por los profesionales y por movimientos feministas".
| etiquetas: psoe , igualdad , feminismo
Eso de de denuncia ante la ONU
Por cierto, curiosidad de verdad. Como llegas a estas cosas en la pagina del psoe?
El crecimiento del PIB recae en la demanda nacional (consumo e inversión), el turismo y el crecimiento del sector laboral en máximos histñoricos con crecimiento en sectores como tecnología e informática, servicios profesionales, sector farmacéutico e industria (química), junto con un buen desempeño de la construcción y la agricultura, destacando un fuerte aumento en la producción de… » ver todo el comentario
no son magia, son tus impuestos
Algo muy necesario, gasto esencial
Un impuesto indirecto precioso. Si el feminismo es esto, no lo quiero para mi hija
Luego se preguntaran, porque salen en las encuestas que los chavales jóvenes dicen que nadie se preocupa por ellos, o porque se radicalizan, etc