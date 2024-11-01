El Gobierno crea la profesión de agente de Igualdad, una reivindicación histórica del feminismo

En materia de Igualdad, se ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley para regular la profesión del agente de igualdad. Se trata de una reivindicación histórica del sector. Los trabajadores podrán obtener un título profesional habilitante de carácter oficial. “Estas medidas y ayudas institucionales van encaminadas a desplegar la Igualdad en todos los ámbitos”, ha defendido la ministra de Igualdad. La certificación profesionales es “aspiración histórica largamente acariciada por los profesionales y por movimientos feministas".