edición general
9 meneos
43 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

El Gobierno crea la profesión de agente de Igualdad, una reivindicación histórica del feminismo

En materia de Igualdad, se ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley para regular la profesión del agente de igualdad. Se trata de una reivindicación histórica del sector. Los trabajadores podrán obtener un título profesional habilitante de carácter oficial. “Estas medidas y ayudas institucionales van encaminadas a desplegar la Igualdad en todos los ámbitos”, ha defendido la ministra de Igualdad. La certificación profesionales es “aspiración histórica largamente acariciada por los profesionales y por movimientos feministas".

| etiquetas: psoe , igualdad , feminismo
8 1 9 K 25 politica
19 comentarios
8 1 9 K 25 politica
Comentarios destacados:      
RegiVengalil #7 RegiVengalil
Agente y no agenta???

Eso de de denuncia ante la ONU xD xD xD xD xD
5 K 77
Findeton #1 Findeton
A esto se dedica el gobierno. Igual da.
8 K 77
#3 kaos_subversivo
#1 bonito microbloging en las etiquetas. Reafirmado en tu comentario.

Por cierto, curiosidad de verdad. Como llegas a estas cosas en la pagina del psoe?
7 K 100
#9 pirat
#3 Debe ser su "trabajo"
0 K 8
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 Si sólo se dedicara a eso, y dejase en manos de Lo Privado todo lo demás, que es exactamente lo que hace la derecha: Jesucristo, Inmigración, Bandera, y todo lo demás que lo haga Lo Privado, no te estarías quejando todos los días del puto Gobierno, Finde.
2 K 45
Pontecorvo #12 Pontecorvo *
#1 Te acusan de microblogging cuando literalmente es lo que dice la noticia.
0 K 9
Morrison #14 Morrison
#1 Y a hacer crecer la macroeconomia a números mucho mejores que los de Milei.
0 K 11
Findeton #15 Findeton
#14 Nah, el PIB crece porque la población crece, nada más.
0 K 13
Morrison #17 Morrison *
#15 Bueno, si no tienes ni idea de economía es normal simplificar y que pienses eso pero la realidad es que:

El crecimiento del PIB recae en la demanda nacional (consumo e inversión), el turismo y el crecimiento del sector laboral en máximos histñoricos con crecimiento en sectores como tecnología e informática, servicios profesionales, sector farmacéutico e industria (química), junto con un buen desempeño de la construcción y la agricultura, destacando un fuerte aumento en la producción de…   » ver todo el comentario
0 K 11
Findeton #18 Findeton
#17 El salario real por trabajador no ha subido.
0 K 13
Morrison #19 Morrison
#18 El salario real esta lastrado en España por las épocas en las que el PP ha pasado por el gobierno  media
0 K 11
#11 vGeeSiz
ajajajajajjaajaj

no son magia, son tus impuestos

Algo muy necesario, gasto esencial
3 K 47
Gry #6 Gry
¿Con uniforme y placa o un agente de IA? :shit:
2 K 44
Febrero2034 #13 Febrero2034
Ahora solo tienes q obligar por ley a tener 1 agente de igualdad en las instituciones públicas y empresas de más de 50 empleados y tienes un montón de personas sin benéfico ni aportando ningún valor que cobrarán sus sueldos gracias a una ley...
Un impuesto indirecto precioso. Si el feminismo es esto, no lo quiero para mi hija
3 K 43
Flogisto #4 Flogisto
Con la equidad se vivía mejor.
1 K 23
salchipapa77 #10 salchipapa77
“...aspiración histórica largamente acariciada por los profesionales y por movimientos feministas".

:shit: :shit:
0 K 8
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Pues ala, arreglado.
0 K 8
hazardum #16 hazardum
Si fueran de igualdad real, todavía, pero al igual que ya pasa con el ministerio de igualdad, no se quejaran de que no haya prácticamente profesores de primaria hombres, enfermeros, etc, solo se quejaran de cualquier posible desviación que piensen que perjudica a la mujer, aun cuando no sea por discriminación, si no por elección de las personas.

Luego se preguntaran, porque salen en las encuestas que los chavales jóvenes dicen que nadie se preocupa por ellos, o porque se radicalizan, etc
0 K 7

menéame