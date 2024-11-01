·
16
meneos
112
clics
El Gobierno concede el Ingreso Mínimo Vital de forma automática a los desempleados que agoten el paro y no hayan encontrado trabajo
La prestación se reconocerá el día que termine el subsidio para garantizar que no haya pérdida de ingresos
|
ingreso mínimo vital
paro
desempleados
subsidio
actualidad
#1
HeilHynkel
Falta un "si cumplen los requisitos"
Pero no dejes que la realidad deje de indignar a un fatxapobre.
15
#4
Troll_hunter
#1
efectivamente, estaba a punto de votarla "errónea" por cómo Elbocachanclista desinforma con sus titulares.
#2
Leon_Bocanegra
Ahora a ver quién encuentra camareros que quieran echar 16h al día, 6 días a la semana, cobrando el salaria mínimo.
Así se hunde la economía,malditos rojos.
#5
Ramsay_Bolton
#2
el ingreso minimo sn 400 euros, con eso dudo que nadie pueda vivir si no vive en un pueblo de teruel
#6
Atusateelpelo
#2
¿6 dias a la semana? Ya me han timado con el 7º....
#3
Andreham
Ahorra burocracia y permitirá que más gente lo cobre, que era una de las mayores quejas de los fachapobres, así que no veo el problema.
#7
Nastar
Tengo un familiar que, con unos ahorros y el piso pagado, en su dia decidio que la ayuda de mayores de 52 y la nomina de su mujer ya le bastaba, cotiza unos 1500 para la jubilacion y con eso paga gastos...
Llora por las esquinas porque no encuentra trabajo pero las veces que le han llevado la oferta por enchufe de amigos o familiares no ha durado y no le han vuelto a llamar.
Claro, ahora tiene a un hijo nini que entrado en la veintena ni estudia ni trabaja y esta todo el dia tirado en su habitacion.... Explicale tu que no debe hacer lo que llevas mas de una decada haciendo.
Mientras tanto cuando algun familiar mejora posicion, ni una simple enhorabuena ....
