El Gobierno compra viviendas para alquiler asequible: estos son los requisitos si quieres vender tu piso

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado una convocatoria pública de 100 millones de euros para la adquisición de viviendas privadas en toda España que se incorporarán al parque público estatal y serán puestas al servicio de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible. Se podrá presentar como propuesta cualquier vivienda en altura (no unifamiliares) que tenga entre 40 y 120 metros cuadrados, con un mínimo del 75% de superficie útil sobre el total construido. También viviendas ext