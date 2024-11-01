edición general
El Gobierno compra viviendas para alquiler asequible: estos son los requisitos si quieres vender tu piso

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado una convocatoria pública de 100 millones de euros para la adquisición de viviendas privadas en toda España que se incorporarán al parque público estatal y serán puestas al servicio de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible. Se podrá presentar como propuesta cualquier vivienda en altura (no unifamiliares) que tenga entre 40 y 120 metros cuadrados, con un mínimo del 75% de superficie útil sobre el total construido. También viviendas ext

Andreham
Auguro que recientemente algunos familiares y amigos de algunos ministros y funcionarios (y notarios) habrán ido comprando como locos casas viejas o en situación irregular (con ocupas o con algún pufo) a peo puta.

También que los bancos ya tienen lista una lista de casas a re-vender al estado con el dinero que el estado les dio.
1
noopino
#3 no es Valencia y la noticia indica a particulares.
Está bien leer la noticia antes.
0
mastodonte
#3 Dice que si esta ocupada te puedes ir olvidando por que no las aceptan
1
josde
#5 Eso de vender viviendas estando ocupadas es cosas de agencias inmobiliarias y bancos.
0
noopino
Me parece muy buena noticia. Pero leyéndola, hay muchos trámites... Ya lo podían hacer más fácil {0x1f62c}
0
DatosOMientes
100 millones para toda España... Absolutamente insuficiente.
#1 Ni lo intentes, los amigotes ya tendrán todos los trámites preaprobados.
2

