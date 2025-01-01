El Gobierno británico pide a los ciudadanos que borren correos electrónicos y fotos antiguos para ahorrar agua durante la sequía nacional. [EN]

El Gobierno del Reino Unido ha pedido a los ciudadanos que borren los correos electrónicos y las fotos antiguos para ayudar a ahorrar agua, tras el anuncio de una escasez de agua «de importancia nacional». El gobierno publicó una guía que anima a los ciudadanos a recoger agua de lluvia, utilizar aguas residuales para el riego y reducir el tiempo de sus duchas, y acaba recomendando «eliminar los correos electrónicos y fotos antiguos, ya que los centros de datos necesitan grandes cantidades de agua para refrigerar sus sistemas».