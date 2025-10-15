El Gobierno azuza la división en el PP y hará coincidir la reforma constitucional del aborto en la precampaña de Castilla y León y Andalucía

El Consejo de Ministros de este martes volvió a convertirse en un choque con Ayuso para confrontar modelos con la presidenta madrileña y cuestionar el liderazgo de Feijóo en el PP. El PSOE y el ministerio de Igualdad siempre se mostraron reacios a la propuesta de Sumar para blindar el aborto en la Constitución. Una iniciativa parlamentaria del socio minoritario de la coalición que, pese a rescatarla hace ocho meses coincidiendo con el 8M, volvieron a meterla en un cajón ante la falta de receptividad.
| etiquetas: reforma del aborto , coincide precampaña , castilla y leon y andalucia
Que lleven 8 años riéndose de nosotros con el tema de FEVE, que lleven 8 años de falsas promesas con el parador, que lleven 8 años de mentiras sobre el teatro Emperador, que lleven 8 años negándose a quitar o bajar la autopista de Asturias, que lleven 8 años de cero propuestas nacionales contra la despoblación del noroeste, que lleven 8 años sin avanzar nada en la León Valladolid o… » ver todo el comentario