El Gobierno azuza la división en el PP y hará coincidir la reforma constitucional del aborto en la precampaña de Castilla y León y Andalucía

El Consejo de Ministros de este martes volvió a convertirse en un choque con Ayuso para confrontar modelos con la presidenta madrileña y cuestionar el liderazgo de Feijóo en el PP. El PSOE y el ministerio de Igualdad siempre se mostraron reacios a la propuesta de Sumar para blindar el aborto en la Constitución. Una iniciativa parlamentaria del socio minoritario de la coalición que, pese a rescatarla hace ocho meses coincidiendo con el 8M, volvieron a meterla en un cajón ante la falta de receptividad.