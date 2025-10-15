edición general
El Gobierno azuza la división en el PP y hará coincidir la reforma constitucional del aborto en la precampaña de Castilla y León y Andalucía

El Consejo de Ministros de este martes volvió a convertirse en un choque con Ayuso para confrontar modelos con la presidenta madrileña y cuestionar el liderazgo de Feijóo en el PP. El PSOE y el ministerio de Igualdad siempre se mostraron reacios a la propuesta de Sumar para blindar el aborto en la Constitución. Una iniciativa parlamentaria del socio minoritario de la coalición que, pese a rescatarla hace ocho meses coincidiendo con el 8M, volvieron a meterla en un cajón ante la falta de receptividad.

2 comentarios
#1 Somozano
Un tema de vital importancia. Seguro que en León nos hace ir a votar en masa al soriano que nos han puesto
Que lleven 8 años riéndose de nosotros con el tema de FEVE, que lleven 8 años de falsas promesas con el parador, que lleven 8 años de mentiras sobre el teatro Emperador, que lleven 8 años negándose a quitar o bajar la autopista de Asturias, que lleven 8 años de cero propuestas nacionales contra la despoblación del noroeste, que lleven 8 años sin avanzar nada en la León Valladolid o…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Pues el Soriano que os han puesto para candidato de la Junta como alcalde de la capital ha sido bastante bueno. le ha dado un impulso muy bueno a Soria, ha mejorado muchas cosas, por ello lleva ya tres legislaturas con mayoría absoluta y eso que Soria es una capital donde domina el facherio del PP.
