El Gobierno de Ayuso prorroga su servicio de ayuda psicológica a menores de 30 años con la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo

La Comunidad de Madrid, que puso en marcha esta prestación en 2023, la acaba de renovar doce meses más con el Grupo Eulen a pesar de que la Intervención General ha puesto reparos a prórrogas anteriores. En esta empresa trabaja Micaela Núñez Feijóo
Que los gastos de los cuidados del padre de M. Rajoy mientras fue presidente de gobierno hayan sido sufragados por todos los españoles sin intervención judicial se suma a lo del los familiares directos de Ayuso o Feijoó. Con unos se intervienen sonre la marcha y la causa se eterniza para que intervengan los medios y con otros o no se actúa o se le da carpetazo sobre la marcha.
El poder judicial y las cloacas de la derecha atentaron primero contra Podemos y ahora contra el PSOE, siempre han estado ahí pero ahora van a cara descubierta y sin vergüenza alguna.