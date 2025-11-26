edición general
7 meneos
6 clics
El Gobierno de Ayuso prorroga su servicio de ayuda psicológica a menores de 30 años con la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo

El Gobierno de Ayuso prorroga su servicio de ayuda psicológica a menores de 30 años con la empresa donde es directiva la hermana de Feijóo

La Comunidad de Madrid, que puso en marcha esta prestación en 2023, la acaba de renovar doce meses más con el Grupo Eulen a pesar de que la Intervención General ha puesto reparos a prórrogas anteriores. En esta empresa trabaja Micaela Núñez Feijóo

| etiquetas: ayuso , empresa , hermana , feijóo
5 2 0 K 73 actualidad
6 comentarios
5 2 0 K 73 actualidad
#3 concentrado
Una de esas casualidades con las que se encuentra el PP
0 K 19
vviccio #1 vviccio *
Por menos que esto Hurtado & Peinado te empapelaban la casa con recortes de periódico.
1 K 18
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Una prueba más de que el sistema judicial está viciado y que no actúa con criterios constitucionales sino en función a los ideales políticos quebrando el principio básico de libertad.

Que los gastos de los cuidados del padre de M. Rajoy mientras fue presidente de gobierno hayan sido sufragados por todos los españoles sin intervención judicial se suma a lo del los familiares directos de Ayuso o Feijoó. Con unos se intervienen sonre la marcha y la causa se eterniza para que intervengan los medios y con otros o no se actúa o se le da carpetazo sobre la marcha.

El poder judicial y las cloacas de la derecha atentaron primero contra Podemos y ahora contra el PSOE, siempre han estado ahí pero ahora van a cara descubierta y sin vergüenza alguna.
0 K 11
camvalf #5 camvalf
Todo es casualidad, que la hermana de Fakejoo sea directiva de dicha empresa y que está se este forrando con contratos alli donde gobierna el PP es por méritos y solo por eso, vengan circulen y no se hagan pelotas... :troll:
0 K 11
delcarglo #2 delcarglo
Un #chupito por Eulen
0 K 9
Libre_albedrío #6 Libre_albedrío
La ley de el embudo, es lo que funciona en la política de Ayuso.
0 K 7

menéame