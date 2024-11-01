·
El Gobierno de Ayuso fulmina los órganos creados hace 15 años para vigilar los hospitales públicos de gestión privada
La Consejería de Sanidad niega que la misión de esos órganos sea ejercer el control y remarca que varias direcciones generales vigilan de forma permanente la gestión hospitalaria
ayuso
,
sanidad
,
hospitales
,
públicos
,
privados
#3
concentrado
Crean un órgano para vigilar los hospitales públicos de gestión privada. Ahora van y los eliminan diciendo que en realidad eso no era para vigilar. O bien sí era para vigilar y los eliminan porque quieren aún menos transparencia y control o realmente no era para vigilar y sólo era un chiringuito. En el primer caso debería explicar la falta de transparencia, en el segundo el desvío de fondos hacia algo que no vale para nada.
#1
fremen11
Hay que pagar la reforma de la cocina y pasarle la ITV al Maserati diesel....
#5
joffer
No entiendo porqué nos los cierra y los reabre como Quiron.
Ahh si!, es para seguir extrayendo el dinero público.
#2
Javi_Pina
Aquí las direcciones generales
#4
Cometeunzullo
Otra meada, y van...
#6
Dene
esta tipa va a tanga quitao
total, a sus botontos les importa una mierda que la mitad del presupuesto se lo lleve quirón y que luego le financie el tren de vida a la lideresa
#7
pabscon
Tengo lo que quiero, amor dinero y libertaaaad...
