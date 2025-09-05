edición general
El Gobierno de Ayuso cede ante el de Sánchez y reformará la ley de medioambiente para evitar un pulso en el Constitucional

Pese a los enfrentamientos públicos, las dos partes acuerdan cambios técnicos en la norma a través de la comisión bilateral Estado-Madrid

Ella no nos gobierna a todos por qué no quiere.
