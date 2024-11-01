El Gobierno de Ayuso boicotea el acuerdo para reconocer a víctimas de violencia sexual sin denuncia

El Ejecutivo regional, que votó en contra del protocolo común en la Conferencia Sectorial de mediados de noviembre, es la única comunidad que no ha enviado al Ministerio de Igualdad el listado de centros habilitados para acreditar estas situaciones. En blanco, sin centros que puedan reconocer a las víctimas de violencia sexual sin necesidad de que denuncien. Así es como figura la Comunidad de Madrid en el listado de recursos autorizados para emitir esta acreditación administrativa acordada por el Gobierno y las comunidades el pasado dia 17.