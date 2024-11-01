edición general
El Gobierno de Ayuso boicotea el acuerdo para reconocer a víctimas de violencia sexual sin denuncia

El Ejecutivo regional, que votó en contra del protocolo común en la Conferencia Sectorial de mediados de noviembre, es la única comunidad que no ha enviado al Ministerio de Igualdad el listado de centros habilitados para acreditar estas situaciones. En blanco, sin centros que puedan reconocer a las víctimas de violencia sexual sin necesidad de que denuncien. Así es como figura la Comunidad de Madrid en el listado de recursos autorizados para emitir esta acreditación administrativa acordada por el Gobierno y las comunidades el pasado dia 17.

Febrero2034 #1 Febrero2034
Si no hay sentencia, ni denuncia ¿como puedes ser víctima?¿no denuncias, firmas un papel y tiene beneficios?
#2 Almirantecaraculo
#1 pues como las denuncias falsas.
Si no denuncias, como puedes ser víctima?
Se lo cuentas a tus colegas y al contador de mujeres malvadas?
#3 yarkyark
#1 Tal cual
#4 Tensk
¿Están diciendo en eldiario que Ayuso ha hecho algo bien?

Es ridículo acreditar víctimas sin denuncia, menos aún sentencia, porque además si hay víctima es que hay agresor, al menos en teoría, y que no se puede defender de la acusación porque ésta no existe formalmente.

Feminismo no es igualdad.
