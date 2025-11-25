El Gobierno asume el fracaso de su plan de energía verde por el debate nuclear

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) es la gran hoja de ruta del Gobierno en materia energética. Se trata de una propuesta hasta 2030 que tiene como misión ofrecer señales estratégicas y de inversión para empresas. En concreto, en el ámbito privado —puesto que también tiene un componente público—, marca hasta 252.000 millones de euros de previsión inversora. Pero algo se ha torcido; y el desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica lo asumen y se ponen la venda antes de que la herida empiece a sangrar.