El Gobierno asume el fracaso de su plan de energía verde por el debate nuclear

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) es la gran hoja de ruta del Gobierno en materia energética. Se trata de una propuesta hasta 2030 que tiene como misión ofrecer señales estratégicas y de inversión para empresas. En concreto, en el ámbito privado —puesto que también tiene un componente público—, marca hasta 252.000 millones de euros de previsión inversora. Pero algo se ha torcido; y el desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica lo asumen y se ponen la venda antes de que la herida empiece a sangrar.

mr_b
Es muro de pago, pero aquí está "en abierto".
enochmm
No empezar a cerrar nucleares ahora sería una cagada monumental, retrasando lo inevitable y quitando "hueco" a las renovables con hibridación.

Espero que sean más los "deseos" del ABC que fuentes reales del Ministerio.
pozz
Se venia avisando desde hace años, pero la secta de fanáticos se negaba a aceptarlo. Al final la realidad acaba siendo implacable frente a las fantasias y los delirios...
Se deberia perseguir criminalmente a todos los que aunaron esfuerzos en promulgar esta fantasia, el daño que han hecho nos va a salir asquerosamente caro a todos.
