El Gobierno asegura que su Plan antiestafas ha bloqueado ya 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS fraudulentos

El plan contra estafas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos puesto en marcha el pasado mes de marzo por el Gobierno ha supuesto desde entonces el bloqueo de casi 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS, según ha anunciado este lunes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha calificado estos resultados de "espectaculares".

Comentarios destacados:    
#1 pandasucks
¿Se les ha olvidado meter mi número?
#7 Grandpiano *
#1 Los de mi mujer y los míos (personal y curro) tampoco los han metido.

Qué jeta tienen, los resultados que hay que medir son los SMS y llamadas que llegan, no los que se bloquean. A mí me da igual que hayan bloqueado 30.000 billones de trillones de SMS y llamadas si me siguen llegando las mismas que me llegaban.
obmultimedia #11 obmultimedia
#7 A mi el viernes me llamaron por un numero movil nacional, descuelgo y siento una voz robotica decir " ha sido seleccionado por la empresa infojobs, mas informa..." ahi colgué.
#12 Leon_Bocanegra
#11 Si, a mí me llamaron el otro día diciendo que habían leído mi currículum y blablabla.
No he echado un currículum en mi puta vida , hulio!
#16 R2dC *
#12 Maldito enchufado!

A mi con esa me joden. A tener cuidado.
#18 Leon_Bocanegra
#16 enchufado primero, autónomo después y funcionario para terminar. En ningún caso necesité currículum.
Pertinax #14 Pertinax
#11 En mi caso esa es continua. Lo que nunca. Y precisamente a partir de que comenzasen con este planazo. Antes, no recibía ni una.
johel #8 johel *
#1 ¿Te llaman desde una subcontrata de garrafone desde suramerica a las 11 de la noche como a mi?
La ultima no me dejaron ni acabar la frase de "son las 22:45 en españa, no te he entendido nada ¿como dices?"
Loyert #9 Loyert
Joder pues como sería si no los hubieran bloqueado... Yo este año es el que más llamadas he recibido de estafas
HeilHynkel #6 HeilHynkel
No sé si tendrá algo que ver, pero ultimamente no me han llamado mucho los pesados de la oferta de trabajo. Supongo que estarán de vacaciones.
#2 nomeves
A mi ahora me llaman desde otros paises :-)
Kasterot #3 Kasterot
#2 a mi me dan la brasa desde Alava. Varios numero fijos. Aunque hoy recibí una llamada de mi "tio" de Luxemburgo
#13 Leon_Bocanegra
#3 te ha llamado tu tío de Luxemburgo? Como le va? Que te ha contado?
#17 R2dC
#13 Que ha vuelto a ganar los nacionales de ciclismo en ruta, que este año el recorrido se hacía en el salón de la casa de su vecino, y que su primo el gordo quedo segundo y último a la vez.
#20 Leon_Bocanegra
#17 me alegra que al tío Arthur le vaya bien. Los Kluckers son una familia entrañable. Se merecen eso y más.
bronco1890 #4 bronco1890
A mí me siguen llamando todos los días para que les agregue al whatsapp por una oferta de InfoJobs.
A ver si resulta que es verdad...
#22 pozz
Que mala suerte la mia, todos los dias me entran de 4 a 8 llamadas spam, todos los puñeteros dias, muchisimo mas que en meses o años anteriores.
#21 Jarod_mc
no le llegarán a ellos
este_no_es_eltraba #19 este_no_es_eltraba
Mi empresa tuvo que cambiar varios números móviles que teníamos para llamar a clientes por esta ley, con todo el trastorno que supone, y a todos nos siguen llamando estafas desde números móviles y fijos.


Creían que los estafadores iban a dejar de llamar por qué usaban números móviles? Acaso creen que los delincuentes respetan las leyes???

Son unos incompetentes.
#5 alhambre
Quizás funcione, ya no me llegan invitaciones a eventos gratuitos de presentación de no sé qué donde me regalan un reloj a mí y un bolso a mi señora.
#10 Emotivo
Se meten en los propios hilos de SMS de los bancos y desde los cuales recibes un SMS de los estafadores donde por ejemplo te dicen , Su cuenta ha sido limitada, entre para informarse a esta dirección web.
Son finos, trolean los hilos SMS de los bancos.
Me alegro que se esté tomando cartas en el asunto.
#15 Leon_Bocanegra *
#10 a mi madre le pasó el verano pasado. Le llegó un sms del banco diciendo que tenía que entrar a no se que web y desbloquear su cuenta. Casualidad que estábamos por allí y nos comentó que estaba desbloqueando su cuenta por no se que historia y automáticamente le abrimos la app del banco y cambiamos la contraseña. Tres minutos después la llamaron del banco para decirle que alguien había intentado abrír su perfil del banco desde Italia. Que cambiase las contraseñas (que ya lo habíamos hecho, de ahí que no pudieran entrar)
