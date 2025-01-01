El Gobierno asegura que su Plan antiestafas ha bloqueado ya 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS fraudulentos

El plan contra estafas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos puesto en marcha el pasado mes de marzo por el Gobierno ha supuesto desde entonces el bloqueo de casi 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS, según ha anunciado este lunes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha calificado estos resultados de "espectaculares".
| etiquetas: antiestafas , gobierno , sms , llamadas spam , bloqueos , seguridad
Qué jeta tienen, los resultados que hay que medir son los SMS y llamadas que llegan, no los que se bloquean. A mí me da igual que hayan bloqueado 30.000 billones de trillones de SMS y llamadas si me siguen llegando las mismas que me llegaban.
No he echado un currículum en mi puta vida , hulio!
A mi con esa me joden. A tener cuidado.
La ultima no me dejaron ni acabar la frase de "son las 22:45 en españa, no te he entendido nada ¿como dices?"
A ver si resulta que es verdad...
Creían que los estafadores iban a dejar de llamar por qué usaban números móviles? Acaso creen que los delincuentes respetan las leyes???
Son unos incompetentes.
Son finos, trolean los hilos SMS de los bancos.
Me alegro que se esté tomando cartas en el asunto.