El Gobierno asegura que su Plan antiestafas ha bloqueado ya 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS fraudulentos

El plan contra estafas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos puesto en marcha el pasado mes de marzo por el Gobierno ha supuesto desde entonces el bloqueo de casi 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS, según ha anunciado este lunes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha calificado estos resultados de "espectaculares".