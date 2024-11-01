El Gobierno de Argentina denunció “una operación ilegal” de inteligencia por la filtración de los audios de Karina Milei

El Gobierno nacional presentó hoy una denuncia penal en la Justicia por los audios que se conocieron el viernes pasado con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada. La presentación también abarcaría la filtración de los audios que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Además, el Gobierno solicitó que se prohiba la difusión de nuevas grabaciones.