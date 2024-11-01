edición general
4 meneos
7 clics
El Gobierno de Argentina denunció “una operación ilegal” de inteligencia por la filtración de los audios de Karina Milei

El Gobierno de Argentina denunció “una operación ilegal” de inteligencia por la filtración de los audios de Karina Milei

El Gobierno nacional presentó hoy una denuncia penal en la Justicia por los audios que se conocieron el viernes pasado con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada. La presentación también abarcaría la filtración de los audios que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Además, el Gobierno solicitó que se prohiba la difusión de nuevas grabaciones.

| etiquetas: milei , operación ilegal
3 1 1 K 31 politica
7 comentarios
3 1 1 K 31 politica
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
"No vale utilizar la inteligencia contra nosotros" fueron sus palabras. xD
8 K 85
Dasmandr #7 Dasmandr
#6 aham. Están nerviositos por fruslerías. Futesas sin importancia.
1 K 12
Dasmandr #1 Dasmandr
Pues si ha sido inteligente esa operación xD
1 K 12
Findeton #4 Findeton
#1 Pues no tan inteligente para los que metan en la cárcel.
0 K 9
Dasmandr #5 Dasmandr
#4 espero que hables de los corruptos.

Bueno, no, ya sabemos. Que lo tuyo era mover la diana mientras tengas campo.
0 K 9
Findeton #6 Findeton *
#5 Los audios de Karina no la implican, lo que sí es ilegal es grabar secretamente a la secretaria general de la presidencia de Argentina en Casa Rosada (equivalente a la Casa Blanca/Moncloa).
0 K 9
DarthMatter #2 DarthMatter *
"¡Viva la NO transparencia, carajo!"
1 K 10

menéame