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El Gobierno aprobará la prohibición "expresa" del falso síndrome de alienación parental usado contra las mujeres

El Gobierno aprobará la prohibición "expresa" del falso síndrome de alienación parental usado contra las mujeres

El Consejo de Ministros da luz verde este martes al anteproyecto de reforma de la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con la que se refuerza la obligación de escuchar a los menores de edad en los procesos judiciales que les afecten

| etiquetas: alienación , parental , prohibición
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
#6 Tensk
Esta es la famosa igualdad que nos venden algunes.
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Bretenaldo #5 Bretenaldo
Son las redes sociales las que le comen el tarro a los chavales… ja!
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Doisneau #7 Doisneau *
Otro pasito mas hacia el marco legal mas disparatado de occidente en temas de genero. Entre los agitadores y moralistas, y aquellos que los siguen ciegamente, vamos a tardar decadas en volver a una igualdad real ante la ley, si no nos come el pendulazo antes.


Y bueno, todavia nos tocara aguantar a los que vienen a copiar pegar la definicion de igualdad de la rae y a llamarnos pollaheridas. Me cansa mucho tanta miseria moral y tanta estupidez de esta gente.
2 K 35
Raziel_2 #17 Raziel_2 *
#15 Se prohibe su uso como arma judicial, aunque he de decir a a mi tampoco me parece correcto centrarse solo en las mujeres. Anda que no hay padres que usan a sus hijos contra sus ex.

Esta medida es incluso contraproducente, pero bueno, ellos y ellas sabrán.
1 K 31
Raziel_2 #14 Raziel_2 *
#13 No se niega la evidencia, los no-binarios, tampoco son un síndrome, pero tu a lo tuyo.

"Todo el mundo sabe", no es una evidencia de nada, si acaso una excusa barata.
1 K 31
#15 bizcobollo *
#14 La excusa barata es decir que prohíbo algo porque no existe.
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UnoYDos #1 UnoYDos *
La medida es general, pero la idea del Ministerio es que impida que hombres investigados por violencia machista sigan viendo a sus hijos o hijas.

Dando poder a la denuncia instrumental. ¿Pero que es lo que pasa? ¿Como Vox ha caído un poco en las encuentas han decidido apurar?
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#10 Onaj
Esta idea ha sido rechazada tanto por sociedades científicas como por el propio Consejo General del Poder Judicial, que la tilda de “pseudocientífica” y que, desde 2016, pide a jueces y juezas que no la apliquen.
2 K 28
Supercinexin #19 Supercinexin
Es que no existe. Y el que se moleste en buscar, simplemente buscar, el.nombre y la biografía del hijoputa que se inventó el "síndrome" este que además no cumple etimológicamente con la definición clínica de "síndrome", lo ve claramente.

Pero la inmensa mayoría de la gente no es amiga de pensar, sino de seguir dogmas ciegamente. Y contra eso no puedes hacer nada más que permitir que los bárbaros hagan sus salvajadas y que la rueda de la Historia siga girando.

obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/34183/1/BCN_
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#20 duckcurve
El SAP es usado por la defensa de una parte para desacreditar el testimonio de los menores.

Los profesionales que evalúan a los niños pueden detectar si su declaración tiene indicios de estar coartada, exagerada o ser una invención. Pero esto no debe hacerse con un informe de parte que diagnostique un síndrome no avalado por la OMS.

Los menores, sobre todo los más inmaduros, pueden ser inducidos por un progenitor a hacer un falso testimonio, pero ésto no es un síndrome y, deberá ser detectado…   » ver todo el comentario
1 K 19
Mltfrtk #18 Mltfrtk
Es una magnífica noticia, era un sinsentido machista inventado por un señoro palurdo.
Ahora espero que el próximo paso sea reconocer el negacionismo de la violencia machista como delito de odio. Hay que eliminar la violencia machista de las redes sociales de una vez por todas.
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KoLoRo #2 KoLoRo
Ale! Otro de esos de "si lo prohibimos, pos no existe, veh?! solusionao el asunto".
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#9 bizcobollo *
Qué locura. No me puedo creer que no hayan visto casos en su entorno como para hacer esas afirmaciones de que las denuncias falsas no existen o, en este caso, no existe la alienación parental.
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#11 trasparente
#9 Yo he conocido 2 casos, uno de cada lado, madre malmetiendo al hijo contra el padre y padre malmetiendo a los hijos contra la madre. No sé cuál de los 2 casos se da más, pero se da, pueden decir lo que les de la gana.
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Harkon #21 Harkon *
#11 igualmente NO es un síndrome.

Un síndrome es una enfermedad, estar manipulado por alguien no es estar enfermo, y ese término de enfermedad se usa contra mujeres como si estás creasen enfermedades a hijos para usarlo contra ellas e juicios y esa supuesta enfermedad es falsa, tampoco se puede crear una enfermedad.

De eso va la cosa, no de que alguien no pueda ser manipulado.

#3
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Raziel_2 #12 Raziel_2 *
#9 La alienacion parental no existe como síndrome.

Es como si me dices que como podemos negar la existencia de gilipollas cuando no existe el sindrome del gilipollas.

Que los padres, de ambos sexos, influyen sobre sus hijos es algo contratarle y comprobable, que esa influencia sea un síndrome psiquiátrico es harina de otro costal.
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#13 bizcobollo
#12 pero sí que existen los no-binarios....

todo el mundo sabe a lo que se refieren con el síndrome de alienación parental, que ese nombre no salga en los libros no significa que los efectos que señala no existan. Aquí se está negando la evidencia.
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#22 Comorr
#12 no existe para ellas pero si para ellos fin
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#16 Comorr
Pues nada … que la ideología no nos permita negar la realidad
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Xuanin71 #3 Xuanin71
Joder me dan ganas de quedarme en casa en las próximas elecciones
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#4 Tensk
#3 Hay más opciones, puedes salir a dar un paseo.
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Xuanin71 #8 Xuanin71
#4 si . eso me parece buena opción
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menéame