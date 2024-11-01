El Gobierno aprobará la prohibición "expresa" del falso síndrome de alienación parental usado contra las mujeres

El Consejo de Ministros da luz verde este martes al anteproyecto de reforma de la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con la que se refuerza la obligación de escuchar a los menores de edad en los procesos judiciales que les afecten
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Y bueno, todavia nos tocara aguantar a los que vienen a copiar pegar la definicion de igualdad de la rae y a llamarnos pollaheridas. Me cansa mucho tanta miseria moral y tanta estupidez de esta gente.
Esta medida es incluso contraproducente, pero bueno, ellos y ellas sabrán.
"Todo el mundo sabe", no es una evidencia de nada, si acaso una excusa barata.
Dando poder a la denuncia instrumental. ¿Pero que es lo que pasa? ¿Como Vox ha caído un poco en las encuentas han decidido apurar?
Pero la inmensa mayoría de la gente no es amiga de pensar, sino de seguir dogmas ciegamente. Y contra eso no puedes hacer nada más que permitir que los bárbaros hagan sus salvajadas y que la rueda de la Historia siga girando.
obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/34183/1/BCN_
Los profesionales que evalúan a los niños pueden detectar si su declaración tiene indicios de estar coartada, exagerada o ser una invención. Pero esto no debe hacerse con un informe de parte que diagnostique un síndrome no avalado por la OMS.
Los menores, sobre todo los más inmaduros, pueden ser inducidos por un progenitor a hacer un falso testimonio, pero ésto no es un síndrome y, deberá ser detectado… » ver todo el comentario
Ahora espero que el próximo paso sea reconocer el negacionismo de la violencia machista como delito de odio. Hay que eliminar la violencia machista de las redes sociales de una vez por todas.
Un síndrome es una enfermedad, estar manipulado por alguien no es estar enfermo, y ese término de enfermedad se usa contra mujeres como si estás creasen enfermedades a hijos para usarlo contra ellas e juicios y esa supuesta enfermedad es falsa, tampoco se puede crear una enfermedad.
De eso va la cosa, no de que alguien no pueda ser manipulado.
#3
Es como si me dices que como podemos negar la existencia de gilipollas cuando no existe el sindrome del gilipollas.
Que los padres, de ambos sexos, influyen sobre sus hijos es algo contratarle y comprobable, que esa influencia sea un síndrome psiquiátrico es harina de otro costal.
todo el mundo sabe a lo que se refieren con el síndrome de alienación parental, que ese nombre no salga en los libros no significa que los efectos que señala no existan. Aquí se está negando la evidencia.