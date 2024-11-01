El gobernador Abbott firma una ley que prohíbe los fundamentos de la sharía en Texas [EN]

Hoy, el gobernador Greg Abbott firmó de manera ceremonial la Ley de la Cámara 4211 para prohibir que desarrollos residenciales, como EPIC City, creen recintos de la sharía y cometan fraudes o actos de discriminación contra los texanos.
| etiquetas: eeuu , texas , sharia , islam , religión , derechos
Creo que van a mandar a Tony Cantó en vista del éxito de su chiringuito en Madrid.
Menuda banda de tarados ultranacionalistas cristianos hay
Yo desde que hay cazarrecompensas por buscar a mujeres que quieran abortar, tengan controles en las carreteras para detenerlas si se dirigen a otro Estado a abortar, algunas tengan que irse en avionetas privadas para abortar, los legisladores quieran saber su historial clínico para tenerlas controladas… Texas es mi lugar favorito junto con Afganistán para poner mi brújula moral en línea
una curiosidad, la canción "in the guetto" de Elvis Presley fué una campaña estatal encubierta para fomentar el aborto.Elvis colaboraba con muchas agencias del pais.
www.texaspolicyresearch.com/bills/89th-legislature-hb-4211/
x.com/GregAbbott_TX/status/1894053102430405050
percepcions.cat/es/la-version-islamica-del-sueno-america-existe-en-tex