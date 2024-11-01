edición general
El gobernador Abbott firma una ley que prohíbe los fundamentos de la sharía en Texas [EN]

Hoy, el gobernador Greg Abbott firmó de manera ceremonial la Ley de la Cámara 4211 para prohibir que desarrollos residenciales, como EPIC City, creen recintos de la sharía y cometan fraudes o actos de discriminación contra los texanos.

etiquetas: eeuu , texas , sharia , islam , religión , derechos
Pablosky
¿Pero acaso existía el riesgo de que eso fuera relevante en Texas? :shit:
Verdaderofalso
#3 la comunidad islámica en Texas tiene que ser brutal xD
Pablosky
#4 los dos que había seguramente ahora leyendo la noticia y partiéndose de risa como nosotros…
Connect
#4 Irónicamente en un estado tan religioso como Texas, tienen la mayor comunidad musulmana de Estados Unidos. Aun así tampoco es que sean muchos, se calcula que no más de medio millón. De todas maneras en Estados Unidos apenas viven 3,5 millones de musulmanes. Una ridiculez. Aunque si es la comunidad demográfica que más crece. Por eso algunos estados de Estados Unidos, y por aquello de que "cuando veas las barbas de tu vecino afeitar...." pues sacan estas leyes que hoy por hoy son…   » ver todo el comentario
HeilHynkel
#3

Creo que van a mandar a Tony Cantó en vista del éxito de su chiringuito en Madrid. xD
Verdaderofalso
Si Texas no existiera habría que crearla.

Menuda banda de tarados ultranacionalistas cristianos hay xD

Yo desde que hay cazarrecompensas por buscar a mujeres que quieran abortar, tengan controles en las carreteras para detenerlas si se dirigen a otro Estado a abortar, algunas tengan que irse en avionetas privadas para abortar, los legisladores quieran saber su historial clínico para tenerlas controladas… Texas es mi lugar favorito junto con Afganistán para poner mi brújula moral en línea
Professor
#1 El aborto libre se hizo para limitar la proliferación de nacimientos no deseados en las clases mas marginales, (negros,hispanos) cuya altísima tasa de reproducción sin ningun tipo de control de natalidad ya amenazaba a la estabilidad del pais en los años 60. Podemos decir que el aborto es al menos en USA una herramienta impulsada por la derecha para el genocidio de clases bajas.

una curiosidad, la canción "in the guetto" de Elvis Presley fué una campaña estatal encubierta para fomentar el aborto.Elvis colaboraba con muchas agencias del pais.
MoñecoTeDrapo
¿Y qué opina Costello? :shit:
TooBased
Así es como se la vendería a los texanos para que lo aprueben... pero la ley no dice nada respecto a la Sharia
www.texaspolicyresearch.com/bills/89th-legislature-hb-4211/
capitan__nemo
En texas aprobaron que hasta en las iglesias se podian llevar armas y despues los mormones (la religion de la familia de Tyler Robinson el asesino de Charlie Kirk) tuvieron que cambiar sus directrices religiosas para que los fieles no pudieran llevar armas en la iglesia. Por lo menos es una religion mas flexible y que evoluciona mejor que el islam.
Supercinexin
Lo bueno de esa ley es que, sin cambiar prácticamente nada, sirve exactamente igual para su asqueroso fundamentalismo cristiano.
Verdaderofalso
#6 eso es lo que les pasó con la prohibición de libros violentos, con pedofilia o incesto… que luego hubo quien usando esa misma ley la pidieron aplicar sobre la biblia y tuvieron que rectificar xD
Supercinexin
#9 Son adorables.
johel
Deberian revisar lo de las sinagogas judias y los ritos sionistas, que igual caen dentro de lo que acaban de prohibir...
quitamelpiedencima
Como corolario de las ideas de este señor, las declaraciones en X, no dejan lugar a la imaginación:

x.com/GregAbbott_TX/status/1894053102430405050
MoñecoTeDrapo
#2 no.prohibe los fundamentos de la sharia, sino ciudades o urbanizaciones que se pretenden regir por la sharia (sharia compounds), como el proyecto EPIC city

percepcions.cat/es/la-version-islamica-del-sueno-america-existe-en-tex
Esku
Ni que fuera UK
