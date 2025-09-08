edición general
Glovo: La Audiencia Nacional (CA) confirma la laboralidad y revoca la sentencia del Juzgado central (SAN (CA) 16/7/2025) – Argumentos en Derecho Laboral

Algún lector despistado, viendo el titulo de esta entrada de blog le podrían surgir dos preguntas ¿por qué seguimos con el caso Glovo cuando el Tribunal Supremo ya lo resolvió? y segunda ¿por qué nos encontramos ahora ante resoluciones de lo Contencioso Administrativo en vez de lo Social?. Las dos preguntas, a modo de introducción a esta sentencia tienen su respuesta en una modificación legal realizada por la Disposición final novena de la Ley de Empleo por la que se produjo la supresión del apartado d) del artículo 148

efectogamonal #1 efectogamonal
Si no les gustan nuestras leyes, que se queden en los Esclavos Unidos.

Easy peasy {0x1f525}
javibaz #2 javibaz
#1 es una empresa española adquirida posteriormente por un grupo alemán.
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 otro unicornio creado para pegar el pelotazo al ser vendido.
javibaz #4 javibaz
#3 era más un pozo sin fondo.
efectogamonal #5 efectogamonal
#2 El modelo de negocio es gringo, allí funciona porque los derechos laborales no existen {0x1f525}
