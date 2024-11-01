Se ha demostrado que la O-GlcNAcilación de FOXK1 recluta a BAP1 para orquestar la vía de E2F y promover la oncogénesis

FOXK1 está O-GlcNAcilado, y la pérdida de esta modificación perjudica la capacidad de FOXK1 para promover la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Además, la expresión de mutantes de FOXK1 defectuosos en O-GlcNAcilación da lugar a un menor reclutamiento de la deubiquitinasa de H2AK119 y del supresor tumoral BAP1 hacia los genes diana de E2F. Este evento se asocia con un entorno de cromatina transcripcionalmente represivo y con una reducción de la proliferación celular.