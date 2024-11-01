Se ha demostrado que la O-GlcNAcilación de FOXK1 recluta a BAP1 para orquestar la vía de E2F y promover la oncogénesis

FOXK1 está O-GlcNAcilado, y la pérdida de esta modificación perjudica la capacidad de FOXK1 para promover la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Además, la expresión de mutantes de FOXK1 defectuosos en O-GlcNAcilación da lugar a un menor reclutamiento de la deubiquitinasa de H2AK119 y del supresor tumoral BAP1 hacia los genes diana de E2F. Este evento se asocia con un entorno de cromatina transcripcionalmente represivo y con una reducción de la proliferación celular.
| etiquetas: o-glcnacilación , foxk1 , bap1 , e2f , oncogénesis
No sé si indignarme o donar
Y la gente grabando con el móvil sin hacer nada. Yo es que ya no sé dónde vamos a parar.
Ni entro.
The E2F transcription factors constitute a core transcriptional network that governs cell division and oncogenesis in multi-cellular organisms, although their molecular mechanisms remain incompletely understood. Here, we show that elevated expression of the transcription factor FOXK1 promotes transcription of E2F target genes and cellular transformation. High expression of FOXK1 in
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