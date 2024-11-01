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Se ha demostrado que la O-GlcNAcilación de FOXK1 recluta a BAP1 para orquestar la vía de E2F y promover la oncogénesis

FOXK1 está O-GlcNAcilado, y la pérdida de esta modificación perjudica la capacidad de FOXK1 para promover la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Además, la expresión de mutantes de FOXK1 defectuosos en O-GlcNAcilación da lugar a un menor reclutamiento de la deubiquitinasa de H2AK119 y del supresor tumoral BAP1 hacia los genes diana de E2F. Este evento se asocia con un entorno de cromatina transcripcionalmente represivo y con una reducción de la proliferación celular.

| etiquetas: o-glcnacilación , foxk1 , bap1 , e2f , oncogénesis
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14 comentarios
3 1 1 K 33 cultura
Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Pues ya estaría todo arreglado, entonces.
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PauMarí #12 PauMarí
#1 pues yo creo que le falta un "hey" (Siniestro Total).
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#0 Ya deberías saber que hay que traducir al cristiano el titular y la entradilla. ¬¬
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Meneanauta #13 Meneanauta
#2 Me he dado cuenta de que no entiendo el castellano
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#10 Sammy_Jankis
FOXK1 está O-GlcNAcilado, ¿quién lo desengO-GlcNAcilará?, el desO-GlcNAcilador que lo desO-GlcNAcile, buen desO-GlcNAcilador será
2 K 34
#5 guillersk
La que del que provoca el cualo???


No sé si indignarme o donar

<:(
1 K 20
Cuñado #7 Cuñado
Se ha demostrado que la O-GlcNAcilación de FOXK1 recluta a BAP1 para orquestar la vía de E2F y promover la oncogénesis

Y la gente grabando con el móvil sin hacer nada. Yo es que ya no sé dónde vamos a parar.
1 K 19
FunFrock #9 FunFrock
Compro vocal y resuelvo
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Catapulta #6 Catapulta
Yo trabajé con algunos de estos genes y con Myc. Lo que de poco sirve es avanzar la investigación y no avanzar en prevención sanitaria.
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Kantinero #8 Kantinero
Negativo por el titular, además bulo, vete tu a saber lo que nos han colocado
Ni entro.
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jdmf #3 jdmf
¿Algún astrofísico en la sala? ...o quizá un tertuliano de A3? (Total, para lo que voy a entender) :troll:
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wachington #4 wachington
Menos mal que al principio del paper siempre ponen un resumen que si no no me enteraría de nada. :roll:

The E2F transcription factors constitute a core transcriptional network that governs cell division and oncogenesis in multi-cellular organisms, although their molecular mechanisms remain incompletely understood. Here, we show that elevated expression of the transcription factor FOXK1 promotes transcription of E2F target genes and cellular transformation. High expression of FOXK1 in

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#11 Banshee2x *
Pues lo que yo decía.
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GanaderiaCuantica #14 GanaderiaCuantica
Por aportar un poco más a la noticia y evitar confusión, lo que hay detrás de la G es una “ele” y no una “i” mayúscula.
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menéame