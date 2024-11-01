El glamuroso mundo de las mujeres Art Déco de Louis Icart [ENG]  

Louis Icart (1888-1950) fue un pintor, ilustrador y grabador francés, famoso por sus elegantes y sensuales representaciones de mujeres a principios del siglo XX. Muy vinculado al movimiento Art Déco, su obra combinaba refinamiento, glamour y un toque de alegría, convirtiéndole en uno de los artistas más reconocidos de su época. Sus temas encarnaban tanto la elegancia parisina como el encanto erótico, reflejando el espíritu de la era del jazz. Su arte sigue siendo una representación icónica del estilo y el espíritu del periodo de entreguerras.