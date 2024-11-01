Glaciar llorando

[ 9:45] Un breve documental con los sonidos grabados de un glaciar derritiéndose. Al observar esta gigantesca masa de hielo, es difícil establecer una conexión personal con ella. Por eso, quisimos documentar este paisaje para darnos una idea de cómo suena dentro de un glaciar. También existe la tristeza de saber que todos estos sonidos están desapareciendo. Claro que el derretimiento es algo natural en los glaciares, pero el problema es que no se está recuperando nada nuevo.