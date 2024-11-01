Glaciar llorando

edición general
[ 9:45] Un breve documental con los sonidos grabados de un glaciar derritiéndose. Al observar esta gigantesca masa de hielo, es difícil establecer una conexión personal con ella. Por eso, quisimos documentar este paisaje para darnos una idea de cómo suena dentro de un glaciar. También existe la tristeza de saber que todos estos sonidos están desapareciendo. Claro que el derretimiento es algo natural en los glaciares, pero el problema es que no se está recuperando nada nuevo.

  1. Mark_ #2 Mark_
    Ostras, me ha parecido super bonito. Me imaginaba algún tipo de rollo new-age pero que va, no dejan de ser burbujas escapando de unos glaciares en extinción.

    Si fuéramos más conscientes de que sólo tenemos UN intento de poder sobrevivir en un universo tan extenso que la mente humana no es capaz de comprenderlo, tan extremo como para que si la Tierra se desplazase un poco de su órbita estaríamos todos muertos...le echaríamos más cuenta y la cuidaríamos más.
  2. #5 diablos_maiq
    ... y con el mazón dando
  3. Libelulo #1 Libelulo
    Nos vamos a la mierda ya.
  4. #3 AlexGuevara
    Precioso !
  5. kinnikuman #4 kinnikuman
    Iba a hacer un chiste pero era tan malo que seguramente no os haría glaciar
    Perdón
