edición general
19 meneos
72 clics
Giro judicial en el caso de la pasarela de Santander: la jueza imputa seis delitos de homicidio a tres funcionarios de Costas

Giro judicial en el caso de la pasarela de Santander: la jueza imputa seis delitos de homicidio a tres funcionarios de Costas

La investigación judicial por el trágico accidente en la senda costera de Santander, que el pasado mes de marzo segó la vida de seis jóvenes, ha dado un paso decisivo. La jueza encargada del caso ha dictado un auto en el que imputa seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave a tres funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria.

| etiquetas: santander , pasarela , funcionarios , costas
16 3 0 K 374 actualidad
5 comentarios
16 3 0 K 374 actualidad
tul #1 tul
Votar al pp mata!
1 K 24
RGr8888 #3 RGr8888
#1 Vivir mata!
0 K 10
sotillo #4 sotillo
#1 Y culpa al conductor, por cierto ¿ Entre los imputados está alguno de los que no atendieron el aviso de un ciudadano de que había peligro? Por que suena raro de cojones, claro que con esta justicia tan bien peinada donde no se ve delito en la derecha y aparecen delitos que no existen en la izquierda te puedes esperar cualquier cosa
1 K 24
#2 Juantxi
No entiendo que estando en el municipio de Santander, y habiendo habido alguna queja a la Policía Municipal, el Ayuntamiento carezca de responsabilidad en el asunto.
Tras el accidente sí que lo precintó. Un poco tarde.
Dudo que Costas tuviera la responsabilidad de vigilar su estado y mantenerlo, aunque pueda ser, resultaría muy complicado que lo hiciera.
No sé si tiene que ver qué el PP gobierne de seguido en Santander, que si tiene los medios materiales y personales para haber intervenido aunque sea mi 8mamentr en el asunto, cerrando el paso.
1 K 22
sotillo #5 sotillo
#2 Un Mazon de manual pero aquí si han encontrado una justicia acorde
0 K 11

menéame