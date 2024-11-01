Giro judicial en el caso de la pasarela de Santander: la jueza imputa seis delitos de homicidio a tres funcionarios de Costas

La investigación judicial por el trágico accidente en la senda costera de Santander, que el pasado mes de marzo segó la vida de seis jóvenes, ha dado un paso decisivo. La jueza encargada del caso ha dictado un auto en el que imputa seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave a tres funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria.
| etiquetas: santander , pasarela , funcionarios , costas
Tras el accidente sí que lo precintó. Un poco tarde.
Dudo que Costas tuviera la responsabilidad de vigilar su estado y mantenerlo, aunque pueda ser, resultaría muy complicado que lo hiciera.
No sé si tiene que ver qué el PP gobierne de seguido en Santander, que si tiene los medios materiales y personales para haber intervenido aunque sea mi 8mamentr en el asunto, cerrando el paso.