En un giro histórico sin precedentes, los principales líderes empresariales de Francia están rompiendo décadas de tradición y abriendo las puertas a la extrema derecha

Este acercamiento no es casual: la historia nos recuerda que la extrema derecha rara vez llega al poder sin el apoyo o la complicidad de las élites económicas. Ejemplos como el ascenso de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania o Pinochet en Chile confirman esta tendencia. En todos estos casos, los sectores financieros e industriales jugaron un papel clave en la consolidación de regímenes autoritarios Según el escritor Daniel Guérin, “el fascismo no surge solo para reprimir revoluciones, sino para garantizar los beneficios del capital”.