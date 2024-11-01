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En un giro histórico sin precedentes, los principales líderes empresariales de Francia están rompiendo décadas de tradición y abriendo las puertas a la extrema derecha

En un giro histórico sin precedentes, los principales líderes empresariales de Francia están rompiendo décadas de tradición y abriendo las puertas a la extrema derecha

Este acercamiento no es casual: la historia nos recuerda que la extrema derecha rara vez llega al poder sin el apoyo o la complicidad de las élites económicas. Ejemplos como el ascenso de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania o Pinochet en Chile confirman esta tendencia. En todos estos casos, los sectores financieros e industriales jugaron un papel clave en la consolidación de regímenes autoritarios Según el escritor Daniel Guérin, “el fascismo no surge solo para reprimir revoluciones, sino para garantizar los beneficios del capital”.

| etiquetas: giro histórico , líderes empresariales , extrema derecha , francia
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6 comentarios
9 2 0 K 129 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Francia, quien te ha visto y quien te ve. Esperemos que el amor a la guillotina del pueblo francés ponga a estos depredadores en el sitio que les corresponde.
"El acercamiento de las élites empresariales a la extrema derecha refleja una fascinación creciente por un modelo económico radicalmente desregulado, incluso autoritario, insiste Mauduit en su nota. Muchos empresarios ven en el RN una oportunidad para avanzar hacia un "capitalismo sin democracia", donde los intereses…   » ver todo el comentario
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#6 Comorr
#1 yo creo que con dejar la puerta abierta a un millón más de inmigrantes nos podemos quejar del extremismo derchil de los votantes, llamandoles tranquilamente fachas y nazis
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#2 z1018
El sistema de doble vuelta francés es un antídoto infalible contra la ultraderecha, por eso el mediocre de Macron lleva tanto como presidente, no por los que le votan porque lo quieren sino por los que le votan porque no quieren a Le Pen (por cierto dinastía como los Castro o los de Corea del Norte).
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cocolisto #3 cocolisto *
#2 Hablando de dinastías, ríete tú de la monarquía inglesa o española, puestos a poner ejemplos.
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#4 gauargi
Sin precedentes, sin precedentes, no sé yo. Me suena un poco a la Francia de Vichy
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cocolisto #5 cocolisto
#4 Se refiere a la historia reciente posterior al fin de la 2 guerra mundial, donde ser simpatizante nazi y similar estaba un pelín mal visto, con un partido comunista potente y unas organizaciones sindicales que no se cortaban un pelo y tenían a raya al empresariado. Si algún lugar tuvo derechos sociales nunca conocidos en España fue en Francia. Su pérdida está haciendo resurgir la extrema derecha en una sociedad cada vez más atomizada y reaccionaria.
Y me da pena porque es un país que conozco bien y hasta no hace mucho, paradigma cultural y social.
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menéame