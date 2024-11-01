edición general
9 meneos
9 clics
Los gigantes tecnológicos invierten 12,5 millones de dólares para proteger la seguridad del código abierto

Los gigantes tecnológicos invierten 12,5 millones de dólares para proteger la seguridad del código abierto

La Linux Foundation ha anunciado la recepción de 12,5 millones de dólares de fondos por parte de algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo para reforzar la seguridad del open source. El dinero, provienente de Anthropic, Amazon Web Services (AWS), GitHub, Google, Google DeepMind, Microsoft y OpenAI, y será gestionado por las iniciativas de seguridad de la fundación, Alpha-Omega y Open Source Security Foundation (OpenSSF). La cifra que ha aportado cada parte no ha sido revelada.

| etiquetas: código abierto , gigantes tecnológicos
7 2 0 K 92 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
tul #2 tul *
invierten 12 cuando gracias al software opensource ganan esas cantidad multiplaca por 1000 billones, que no esperen encima que les comamos la porra.
0 K 13
#1 diablos_maiq *
Viendo quiénes son, más me temo que sean para introducir vulnerabilidades "buenas"
0 K 10
#3 Luiskelele
12,5 millones debe ser lo que llevaba el calvo de amazon en el bolsillo cuando se le acercaron con la hucha para colaborar.
0 K 10

menéame