Los gigantes tecnológicos invierten 12,5 millones de dólares para proteger la seguridad del código abierto

La Linux Foundation ha anunciado la recepción de 12,5 millones de dólares de fondos por parte de algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo para reforzar la seguridad del open source. El dinero, provienente de Anthropic, Amazon Web Services (AWS), GitHub, Google, Google DeepMind, Microsoft y OpenAI, y será gestionado por las iniciativas de seguridad de la fundación, Alpha-Omega y Open Source Security Foundation (OpenSSF). La cifra que ha aportado cada parte no ha sido revelada.
| etiquetas: código abierto , gigantes tecnológicos