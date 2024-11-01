edición general
El gigante europeo del sector espacial que crearán Airbus, Thales y Leonardo tendrá una filial en España

El nuevo gigante europeo del sector espacial que crearán Airbus, Thales y Leonardo a través de la combinación de sus negocios en este ámbito tendrá cinco filiales y una de ellas corresponderá a España, según ha desvelado este miércoles el consejero delegado de Leonardo, Roberto Cingolani, durante la presentación de los resultados de su compañía correspondientes al tercer trimestre del año. Además de la subsidiaria española, la nueva empresa tendrá filiales en Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido, ha detallado Cingolani, que ha incidido...

Antipalancas21
El directivo italiano también ha señalado que cada filial estará especializada en alguno de los seis ámbitos en los que se centrará la nueva empresa, entre los que se incluyen la observación de la Tierra y las comunicaciones satelitales.
