edición general
6 meneos
54 clics

Gibraltar suspende temporalmente las nuevas solicitudes de residencia ante un “aumento sin precedentes” de demandantes

Una de las consecuencias será que La Línea de la Concepción va a ser testigo de una masiva llegada de británicos a sus calles. Aún no está firmado el acuerdo y ya están frenando las consecuencias.

| etiquetas: la linea de la concepción , gibraltar
5 1 1 K 53 actualidad
6 comentarios
5 1 1 K 53 actualidad
calde #4 calde *
Por qué no pagarán???

Qué poco se ha hablado de este tema, con lo que le importaba siempre a la derecha lo de "Gibraltar español!" ¬¬
1 K 24
#1 yarkyark
Estupendo. Un montón de residentes en Gibraltar que indirectamente usaran servicios españoles y que no pagaran.
0 K 12
#5 enterum
Eso es que hay oferta de tabaco
0 K 6
Findeton #2 Findeton
Huyendo del infierno fiscal español.
3 K -13
Eduardo0 #3 Eduardo0 *
#2 En este caso las solicitudes vienen en su mayoría de británicos residentes en UK.

Actualmente los británicos con residencia en UK no pueden estar más de 6 meses en España.

Si pasan a ser residentes de Gibraltar, ya pueden vivir en Europa todo el año.
2 K 20
Findeton #6 Findeton
#3 También gobierna en UK la izquierda.
1 K 9

menéame