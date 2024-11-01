·
·
6
meneos
54
clics
Gibraltar suspende temporalmente las nuevas solicitudes de residencia ante un “aumento sin precedentes” de demandantes
Una de las consecuencias será que La Línea de la Concepción va a ser testigo de una masiva llegada de británicos a sus calles. Aún no está firmado el acuerdo y ya están frenando las consecuencias.
etiquetas
la linea de la concepción
gibraltar
5
1
1
actualidad
6 comentarios
#4
calde
*
Por qué no pagarán???
Qué poco se ha hablado de este tema, con lo que le importaba siempre a la derecha lo de "Gibraltar español!"
1
K
24
#1
yarkyark
Estupendo. Un montón de residentes en Gibraltar que indirectamente usaran servicios españoles y que no pagaran.
0
K
12
#5
enterum
Eso es que hay oferta de tabaco
0
K
6
#2
Findeton
Huyendo del infierno fiscal español.
3
K
-13
#3
Eduardo0
*
#2
En este caso las solicitudes vienen en su mayoría de británicos residentes en UK.
Actualmente los británicos con residencia en UK no pueden estar más de 6 meses en España.
Si pasan a ser residentes de Gibraltar, ya pueden vivir en Europa todo el año.
2
K
20
#6
Findeton
#3
También gobierna en UK la izquierda.
1
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
