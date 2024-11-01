La gesta del Plus Ultra cumple un siglo

Empezaba el año 1926 y España realizaba su primer vuelo a Sudamérica. El despegue del épico viaje del hidroavión Plus Ultra, pilotado por el comandante Ramón Franco y apoyado por dos observadores -el capitán Julio Ruiz de Alda y el teniente de navío Juan Manuel Durán- y el mecánico Pablo Rada, cumple un siglo este 22 de enero. La singladura culminó el 10 de febrero en Buenos Aires (Argentina).