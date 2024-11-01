edición general
La gesta del Plus Ultra cumple un siglo

Empezaba el año 1926 y España realizaba su primer vuelo a Sudamérica. El despegue del épico viaje del hidroavión Plus Ultra, pilotado por el comandante Ramón Franco y apoyado por dos observadores -el capitán Julio Ruiz de Alda y el teniente de navío Juan Manuel Durán- y el mecánico Pablo Rada, cumple un siglo este 22 de enero. La singladura culminó el 10 de febrero en Buenos Aires (Argentina).

mono #2 mono
¡Viva Franco! :troll: :troll: :troll:
IVAJ #1 IVAJ
No sabía que el hidroavión estaba en Argentina.
Menuda gesta hace 100 años.
Y sigo sin saber cómo se puede hacer esto.
"Aquella fue la etapa más dura y complicada pues se rompió la hélice principal del avión, aunque el mecánico Rada pudo reparar la pieza en pleno vuelo, aunque eso significó perder algo más de una hora."
