más visitadas
9895
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
4923
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
3735
clics
La bici de Benjamín
4179
clics
Los modelos insisten: las tormentas podrán ser fuertes entre el lunes y martes
4151
clics
Gallego y Rey abandonan El Mundo
más votadas
527
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
304
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
496
Sánchez responde a Tellado tras decir que "cavarán la fosa" del Gobierno: "Es un insulto a miles de españoles y una apelación encubierta a la violencia"
343
Estados Unidos, "muy preocupado" por la desinversión del fondo noruego en Caterpillar (EN)
423
El director del Israel-Premier llama a los solidarios vascos «grupo violento de terroristas»
10
meneos
45
clics
La gesta de Álvarez, el maestro zamorano que instruyó a media España
En 1921, en una familia de seis hermanos de un pequeño pueblo zamorano, nacía Antonio Álvarez Pérez y probablemente un nombre tan corriente no dirá nada
|
etiquetas
:
gesta
,
álvarez
,
maestro
,
zamorano
,
instruyó
,
media españa
8
2
1
K
89
cultura
2 comentarios
#1
Esteban_Rosador
*
Promoción en un seudomedio fascista de los libros franquistas que se escribieron para ensalzar al régimen en las escuelas. Errónea.
0
K
20
#2
cunaxa
Es El Debate. A saberse si lo que publican es cierto o falso, ya que intercalan noticias de verdad con bulos.
Yo me cuidaría de enviar desde esas fuentes.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
