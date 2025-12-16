edición general
Gerardo Rubio, autónomo y hostelero, el candidato de 25 años de la Siberia extremeña que quiere dar la sorpresa

Gerardo Rubio es el candidato de Nuevo Extremeñismo, el partido que se reivindica de izquierdas y de los pueblos

¿Sois la izquierda de los pueblos? - Tenemos clarísimo eso, que nuestro partido se vertebra desde los pueblos y las comarcas. Es importante que la gente vaya a votar con orgullo, con cierta identidad para poder defender su idea y su forma de proyecto de vida. Sí, somos la izquierda de los pueblos y de las comarcas que quiere vertebrar Extremadura desde lo más profundo
Otro partido de izquierdas...

Y por supuesto, la derecha más derecha dando bombo no vayan a fallar las encuestas.
