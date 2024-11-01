La gente acaba de descubrir que la última tierra que Dinamarca vendió a Estados Unidos fue la isla de Epstein

Mientras el presidente Donald Trump sigue presionando para comprar Groenlandia, algunas personas recién están descubriendo que el último territorio importante que Estados Unidos compró a Dinamarca fue en 1917: las Indias Occidentales Danesas, ahora las Islas Vírgenes de Estados Unidos . Pero muchos usuarios de las redes sociales están señalando en tono de broma a una isla mucho más pequeña y mucho más infame de las Islas Vírgenes que fue parte de la adquisición de 1917: Little Saint James, más comúnmente conocida como Isla Epstein.