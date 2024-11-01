edición general
La gente acaba de descubrir que la última tierra que Dinamarca vendió a Estados Unidos fue la isla de Epstein

Mientras el presidente Donald Trump sigue presionando para comprar Groenlandia, algunas personas recién están descubriendo que el último territorio importante que Estados Unidos compró a Dinamarca fue en 1917: las Indias Occidentales Danesas, ahora las Islas Vírgenes de Estados Unidos . Pero muchos usuarios de las redes sociales están señalando en tono de broma a una isla mucho más pequeña y mucho más infame de las Islas Vírgenes que fue parte de la adquisición de 1917: Little Saint James, más comúnmente conocida como Isla Epstein.

| etiquetas: epstein , trump
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Ya lo dije. Quiere una isla como su amigo
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
y muchos de los que me atacan también vendieron su alma a epstein y compañía :roll:
#3 Pivorexico *
Anda que si al final quiere la isla, para montar un macro putiferio para pederastas ;

Y mientras Europa pensando mal de Trump .
alfre2 #5 alfre2
Vale para pregunta en rueda de prensa
Bolgo #2 Bolgo
Si la buscas en Google Maps tiene forma de polla!!
#1 Mesopotámico
Hoy me he enterado que tuvo un romance con la Obregón, Epstein digo, no la isla.
