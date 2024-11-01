Genocidio progresivo, el modelo sionista en Palestina

El genocidio de la población palestina no se inició el 7 de octubre de 2023; comenzó en 1948 tras la creación del Estado de Israel. 29 de septiembre de 2023: “La región de Oriente Medio está hoy más tranquila que en dos décadas”. Esas fueron las palabras de Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de EEUU de 2021 a 2025 durante el Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. Fue durante una entrevista con público en The Atlantic Festival con el editor de la veterana revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg. 7 de octubre 2023, ocho días después ...