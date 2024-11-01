edición general
Genocidio progresivo, el modelo sionista en Palestina

El genocidio de la población palestina no se inició el 7 de octubre de 2023; comenzó en 1948 tras la creación del Estado de Israel. 29 de septiembre de 2023: “La región de Oriente Medio está hoy más tranquila que en dos décadas”. Esas fueron las palabras de Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de EEUU de 2021 a 2025 durante el Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. Fue durante una entrevista con público en The Atlantic Festival con el editor de la veterana revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg. 7 de octubre 2023, ocho días después ...

janatxan
Ahora han cambiado la denominación para matar impunemente durante "el alto el fuego", ahora son sospechosos, sospechosos de estar vivos en mi futuro resort de vacaciones.
Dexton
ElenaCoures1
#1 Estaba buscando la imagen por si era un fake o de hace más tiempo, pero parece reciente de hace pocos días
Y tiene bastante difusión
