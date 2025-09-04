edición general
La Generalitat Valenciana no da los permisos a docentes para cuidar a sus hijos con cáncer por falta de presupuesto

La Generalitat Valenciana no da los permisos a docentes para cuidar a sus hijos con cáncer por falta de presupuesto

Conselleria de Educación no ha concedido los permisos a docentes para cuidar a sus hijos con cáncer por falta de presupuesto. Así lo asegura la administración en una respuesta a los profesores afectados, que han comenzado ya a trabajar en las aulas (pues el 1 de septiembre el profesorado empieza a preparar el curso) pese a tener a sus hijos con enfermedades graves y de larga duración.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
8000 millones más tienen los ricos en el País Valenciano, reducción de impuestos a Iberdrola, bajada de impuestos a los ricos

Pero tú no tienes bomberos, emergencias, medicamentos

Patrocinado por Mercadona, Juan Roig, Boluda, la patronal hotelera, Abascal...

Ellos más ricos y tú muerto
sotillo #5 sotillo
#1 Bueno pero no se ocultan en sus propuestas políticas, el que les vota es por que se beneficia, digo yo o esto o solo quieren que se joda Perro Sánchez
#3 eipoc
Es el momento de tomar consciencia de clase, formarse y organizarse.
Kantinero #2 Kantinero
Se la sudan los muertos, se va a preocupar por unos profes con hijos enfermos
Urasandi #6 Urasandi
¿Eso es un permido o un derecho de los trabajadores?
#4 cunaxa
¿ Falta de presupuesto ?
No se puede tener más jeta.
Que no vayan a comer al Ventorro y que cumplan con la ley.
