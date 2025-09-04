La Generalitat Valenciana no da los permisos a docentes para cuidar a sus hijos con cáncer por falta de presupuesto

Conselleria de Educación no ha concedido los permisos a docentes para cuidar a sus hijos con cáncer por falta de presupuesto. Así lo asegura la administración en una respuesta a los profesores afectados, que han comenzado ya a trabajar en las aulas (pues el 1 de septiembre el profesorado empieza a preparar el curso) pese a tener a sus hijos con enfermedades graves y de larga duración.
| etiquetas: conselleria , hacienda , valencia , mazon , pp , vox
Pero tú no tienes bomberos, emergencias, medicamentos
Patrocinado por Mercadona, Juan Roig, Boluda, la patronal hotelera, Abascal...
Ellos más ricos y tú muerto
No se puede tener más jeta.
Que no vayan a comer al Ventorro y que cumplan con la ley.