La Generalitat distingue en el Nou d'Octubre la solidaridad en la dana y evita reconocer a las víctimas

[Accesible modo lectura] Las distinciones de la Generalitat para este Nou d'Octubre serán una forma de reconocimiento a la "solidaridad", en amplio espectro, mostrada en la dana del 29 de octubre de 2024. Así lo ha aprobado el pleno del Consell este martes que tendrá su mayor ejemplo en la entrega de la Alta Distinción a las comunidades autónomas mientras que la Distinción de la Generalitat irá a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada de 2024, aunque quedan sin reconocimiento a las víctimas