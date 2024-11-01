La Generalitat concede el XX Premio Blanquerna a Luis García Montero

La Generalitat ha concedido al poeta, escritor y ensayista Luis García Montero (Granada, 1958), también director del Instituto Cervantes, el XX Premio Blanquerna, que se retoma tras ocho años de inactividad. El jurado del Premio Blanquerna 2025 ha distinguido a García Montero "por su trayectoria como difusor de la literatura catalana, como poeta, crítico y profesor, así como por su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes".