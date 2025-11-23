La Generalitat compromete el futuro de la Cátedra Demetrio Ribes de la Universitat de València al retirar su financiación

La retirada de financiación por parte de la Generalitat a la Cátedra Demetrio Ribes de la Universitat de València, que investiga sobre transporte y obra pública, ha supuesto el despido de dos investigadores, la paralización de varios proyectos y la suspensión de los premios que se entregaban desde hace 20 años. (...) Lamenta, además, que este recorte de presupuesto se haya producido justo después de la DANA, teniendo en cuenta que es una cátedra que podría desempeñar un papel fundamental en la reconstrucción.