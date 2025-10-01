La Generalitat admite conversaciones para organizar un amistoso Cataluña-Palestina

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, ha admitido este miércoles que existen conversaciones para organizar un partido amistoso de fútbol entre las selecciones masculinas de Cataluña y de Palestina. "Nos constaba el interés de Palestina de manera extraoficial y hemos pedido que se haga de forma oficial, por escrito", ha explicado el conseller en declaraciones al programa 'El món a Rac1', que ha remarcado "la voluntad tanto de la conselleria como del propio presidente (Salvador Illa) de que este partido se pueda hacer".