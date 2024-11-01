General ruso vinculado a laboratorio de desarrollo de armas químicas encontrado muerto (ING)

El general coronel Stanislav Petrov, exjefe de las Fuerzas de Radiación, Química y Defensa Biológica (RCBD), murió presuntamente por suicidio a los 87 años en Moscú. Fue hallado en su apartamento con un arma, tras padecer una enfermedad grave. Figura clave en la defensa química soviética y rusa, dirigió estas fuerzas hasta 2001 pero continuó en el 27º Centro Científico, sancionado internacionalmente por su desarrollo activo de armas químicas. Su muerte coincide con acusaciones de uso de armas químicas por Rusia en Ucrania.