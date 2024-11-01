edición general
Un generador de fuentes Unicode

Un generador de fuentes Unicode

Font Generator son varias herramientas en una. Hace lo que hace y lo hace bien, así que se va a ganar un puesto en el cajón de las herramientas permanentes. Es un generador de fuentes Unicode, un selector de emojis y un selector de símbolos especiales. Por un lado, es un generador de textos con «fuentes Unicode», que es una forma de llamar a los textos que utilizando caracteres Unicode se ven en una tipografía especial: escritos a mano, en cuadraditos o como si estuvieran invertidos en un espejo.

mr_b #1 mr_b *
¡Por fin podré escribir código formateado en los comentarios de Menéame!

#???????????????????????????? <????????????????????.????>

????????????
????????????????() {
????????????????????????("¡????????????????, ????????????????????!????");
???????????????????????? ????;
}

Edito: Cachis, no :-(  media
JanSmite #2 JanSmite *
#1 A ver si yo tengo más éxito…

???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????.

Edit: pues no………
