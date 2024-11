La generación X se quedará sin descendencia

Un número cada vez mayor de personas de la Generación X y baby boomers se enfrentan al hecho, a veces doloroso, de que nunca llegarán a ser abuelos. Mulqueen, que ha asesorado a muchos baby boomers en su anhelo de tener nietos, ha descubierto que la decisión de no tener hijos puede tensar la relación padres-hijos, sobre todo cuando no se consigue separar la decepción personal con la de estar decepcionado con sus hijos. Algunos de sus clientes se preguntan: “¿He metido tanto la pata que mis hijos no quieren tener hijos?”.