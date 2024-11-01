·
10883
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11515
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
3847
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
4068
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
4334
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
296
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
420
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa
568
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
328
Marta Rivera de la Cruz comparte un vídeo falso para atacar al Gobierno: Óscar Puente no llamó "retrasada" a Ayuso
582
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
Generación eléctrica renovable: quién domina el mapa actual
Andalucía y Castilla y León arrasan en la generación eléctrica renovable. Mira el ranking de las zonas que sostienen el sistema ahora mismo.
|
renovables
Energias
1 comentarios
#1
Tok_Tok
Que sensación mas rara, juraria que todas las fotos son generadas por IA
0
K
8
