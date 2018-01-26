edición general
Genealogía ultra de la hispanidad

Cada 12 de octubre se repite la liturgia como si fuera la semana fantástica de patria y la inevitable invocación a una hispanidad que se quiere eterna, aunque huela a cilicio y semen retenido. En Burriana, por ejemplo, la alianza bifachita ha decidido organizar dentro de unos días una jornada con el lema «Hispanidad: de la gran obra a los grandes retos», que ya suena a congreso de cambiar la loza del baño pero sin el encanto de cambiar la loza del baño.

Olepoint
¿ Sabéis una cosa ? Muchos de estos esperpentos ni siquiera son fachas de verdad, es una representación que siguen haciendo para no reconocer que son estúpidos.

sotillo
#1 Si fueran solo tontos tendrían arreglo estos es que además es mala gente, demasiado odio
