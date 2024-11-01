Los gemelos malvados de los seres vivos: las celulas espejo podrían eliminar la vida en la tierra (eng)

Artículo de Vaughn S Cooper, profesor de biología evolutiva y microbiología de la Universidad de Pittsburg y director del Centro de Biología Evolutiva y Medicina.



Numerosos laboratorios están avanzando en la síntesis de lo que se denominan "celulas espejo", un sistema vivo de quiralidad inversa que no interaccionaría con las estructuras vivas de la tierra, cuyas proteinas comparten todas ellas el mismo tipo de quiralidad. Las consecuencias de una fuga de celulas espejo podrían ir de la destrucción de ecosistemas hasta nuestra propia extinción.