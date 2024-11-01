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Gemelos borran bases de datos tras ser despedidos

Gemelos borran bases de datos tras ser despedidos

Esta es la historia de dos hermanos gemelos llamados Muneeb y Sohaib Akhter, ambos con 34 años. Estos tenían casos de delitos previos, pues en 2025 tuvimos un cas de fraude electrónico que acabó con 3 años de prisión para Muneeb y Sohaib recibió 2 años. Años después de su periodo en prisión, lograron reformarse y Muneeb logró un trabajo en 2023 para una empresa de Washington D.C que vendía software y servicios a 45 clientes federales del país. En 2024 Sohaib logró un puesto de trabajo en esta misma empresa y ahí comenzó todo.

| etiquetas: gemelos , borran , base , de , datos , despedidos
5 1 0 K 52 tecnología
2 comentarios
5 1 0 K 52 tecnología
pitercio #1 pitercio
No preguntéis cosas a la IA, que luego va y se chiva.
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#2 Tunguska08Chelyabinsk13
"hermanos gemelos... ambos con 34 años" :popcorn:
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menéame