Esta es la historia de dos hermanos gemelos llamados Muneeb y Sohaib Akhter, ambos con 34 años. Estos tenían casos de delitos previos, pues en 2025 tuvimos un cas de fraude electrónico que acabó con 3 años de prisión para Muneeb y Sohaib recibió 2 años. Años después de su periodo en prisión, lograron reformarse y Muneeb logró un trabajo en 2023 para una empresa de Washington D.C que vendía software y servicios a 45 clientes federales del país. En 2024 Sohaib logró un puesto de trabajo en esta misma empresa y ahí comenzó todo.