Gaza enfrenta grave crisis de agua por ataques israelíes

La Municipalidad de Gaza anunció este sábado que la grave escasez de agua que afecta a amplias zonas de la ciudad de Gaza se debe a los daños sufridos por las líneas de suministro a raíz de los ataques recientes de las fuerzas de ocupación israelíes. La municipalidad explicó en un comunicado, difundido por medios palestinos, que sus equipos detectaron un fallo importante en las líneas de agua del este de la ciudad de Gaza, provocado por los bombardeos de la ocupación, lo que ha interrumpido el suministro de agua a miles de viviendas.

Campo de exterminio, prohibido el paso, estamos trabajando
#2 Con la impunidad que permite la"comunidad internacional".
¿Ataques? ¿ Se han saltado el alto el fuego? No me lo puedo creer
