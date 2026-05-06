Una gata embarazada, herida con una escopeta de plomos en el patio del colegio de Fátima de Jódar  

Una gata embarazada fue encontrada en un estado lamentable después de haber recibido un disparo con una escopeta de plomos. Las pruebas veterinarias han confirmado que el impacto le provocó un aborto, perdiendo todas sus crías, y que el proyectil quedó alojado en su columna vertebral, causando daños que ponen en serio riesgo su supervivencia. Así lo ha denunciado la Asociación Felinos Protegidos de Jódar. El disparo tuvo lugar dentro del recinto del Colegio de Educación Infantil de Fátima de Jódar, un espacio frecuentado a diario por niños...
