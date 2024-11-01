edición general
La gasistica Air Liquide presenta el primer recurso de las gasistas por el 'caso Montoro'

Las empresas están investigadas por realizar pagos, presuntamente, al despacho Equipo Económico (EE), fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cambio de que la consultora influyera en reformas legislativas según sus intereses. La representación legal de Air Liquide ve "graves irregularidades" en el procedimiento y consideran que el denominado 'caso Montoro' se instruyó durante siete años "a espaldas de los investigados", bajo un secreto de sumario "abusivo e injustificado" y fuera de la delimitación territorial de Madrid.

El "fantasma" caso Montoro... miles de millones de euros, miles de familias arruinadas, pero seguimos hablando de Koldo (sin defender a este último, pero es que la comparación...)
