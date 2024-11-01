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García-Gallardo vuelve a cargar contra Vox en pleno “terremoto interno” tras la degradación de dos de sus pesos pesados

García-Gallardo vuelve a cargar contra Vox en pleno “terremoto interno” tras la degradación de dos de sus pesos pesados

El exvicepresidente de Castilla y León reabre la crisis interna del partido mientras Vox relega a Antelo y Ortega Smith en su mayor reordenación orgánica hasta la fecha. El exdirigente critica que Vox reclame “remigración” pero “no demasiado”, que se declare patriota “de Israel”, que presuma de soberanismo “hasta donde deja Trump” y que haya pasado de prometer el fin de los “chiringuitos” a “montar el chiringuitazo”.

| etiquetas: cyl , vox , garcia gallardo
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3 comentarios
5 1 0 K 60 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Lady Gaga se cabrea.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
El exdirigente critica que Vox reclame “remigración” pero “no demasiado”, que se declare patriota “de Israel”, que presuma de soberanismo “hasta donde deja Trump” y que haya pasado de prometer el fin de los “chiringuitos” a “montar el chiringuitazo”. También señala que el partido se declara contrario a las subvenciones mientras “se está forrando gracias a ellas”.

Relacionada: www.meneame.net/story/ortega-smith-casa-gran-hermano
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Cantro #3 Cantro
Él lo sabe, su carguito fue una chiringuitada
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menéame