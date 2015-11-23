edición general
García-Castellón, sin tapujos: libre de togas para seguir al servicio de la derecha política

Ahora jubilado, pero ni siquiera el retiro dorado hace que al ex magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón suelte su llave inglesa. Su nueva vida la dedicó a un libro que ahora presenta en los principales medios de comunicación de la derecha mediática. Al mismo tiempo, la añoranza de tiempos pasados en la fontanería judicial le ha llevado a personarse como acusación particular en el caso de Leire Díez. Entiende el juez que Mariano Rajoy sacó de Roma que la exmilitante del PSOE “buscaba información en contra suya” y difundió af

5 comentarios
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Anda el juecezuelo García-Prevaricación!! El del USB de Iglesias y otros exitos de los tabloides...
Desideratum #3 Desideratum
Uno de mis sueños húmedos más bizarros siempre ha sido imaginar a esta caterva de jueces prevaricadores ultraderechistas chupando trullo. En especial con el jabón en las manos en las duchas de la trena.
oceanon3d #5 oceanon3d *
#3 Va a ser que no. El PP de M. Rajoy se encargo de ello en el 2015.

Eliminada la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados

blog.sepin.es/blog/2015/11/23/responsabilidad-civiljueces-y-magistrado

Tienen barra libre gracias a los de siempre. Como el TS de EEUU a Trump hace unos meses . Y están muy agradecidos por ello.
ipanies #1 ipanies *
Ahora se dará cuenta de que solo lo querían por si toga y que ahora la organización delictiva ya no le va a hacer tanto casito ni aunque sobreactue mucho.
No tiene el pedigrí exigido. Si en vez del guión ese en el apellido tuviera un "de" a lo mejor podría ser algo atractivo...
reithor #4 reithor
Iba para premio planeta...
